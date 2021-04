O príncipe Harry regressou no início desta semana ao Reino Unido e está agora distante da mulher, Meghan Markle, que se encontra grávida do segundo bebé do casal.

O duque voltou ao país natal para o funeral do avô, o príncipe Filipe - que morreu na passada sexta-feira, aos 99 anos -, e vai ficar em Inglaterra "uma semana". Harry irá juntar-se à avó, a rainha Isabel II, e à restante família real para a despedida do príncipe Filipe, no sábado, 17 de abril.

Em conversa com a Us Weekly, uma fonte recordou ainda que Meghan ficou na Califórnia, EUA, por recomendação médica, uma vez que está grávida pela segunda vez. No entanto, o casal faz questão de falar com bastante regularidade.

"Ele já está com muitas saudades da Meghan e do Archie [filho mais velho do casal] e tem feito FaceTime todos os dias", acrescentou. "Na verdade, ele fala com a Meghan algumas vezes por dia porque está preocupado em deixá-la numa altura em que está com a gravidez já bastante avançada", explicou.

Recorde-se que o casal deu as boas-vindas ao pequeno Archie em maio de 2019. A notícia do segundo bebé chegou em fevereiro deste ano, depois de Meghan ter sofrido um aborto espontâneo no ano passado.

Os duques estão atualmente a viver nos Estados Unidos, país para onde se mudaram depois de terem deixado os cargos na realeza britânica.

