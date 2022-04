Meghan Markle esteve no centro das atenções na companhia do príncipe Harry durante o evento dos Invictus Games, na Holanda.

Segundo a análise do especialista em linguagem corporal Darren Stanton, muitos dos comportamentos da duquesa de Sussex relembram os da princesa Diana.

"Enquanto interagia com o público na Holanda, a Meghan demonstrou um comportamento parecido ao da princesa Diana", revelou Stanton à Marie Claire.

"Ela estava particularmente feliz por interagir com as pessoas do público (...). Quando sai com o Harry, a Meghan pode ser vista com uma expressão de verdadeira felicidade - de mãos dadas a Harry. O casal foi incrivelmente cúmplice ao longo do fim de semana", nota.

"Juntamente com a Kate e o William, o Harry e a Meghan estão a demonstrar um lado moderno da monarquia a um nível mais pessoal. A sua presença nos Invictus Games sugere que o Harry e a Meghan formam uma união muito forte e não têm medo de mostrar ao mundo como continuam apaixonados", completa.

