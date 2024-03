Meghan Markle faz parte do novo lote de nomes confirmados no festival South by Southwest (SXSW), que decorre em Austin, no Texas, entre 8 e 16 de março.

A duquesa de Sussex faz parte de um painel que discursa logo no primeiro dia do evento, Dia Internacional da Mulher, numa palestra intitulada 'Quebrar barreiras, moldar narrativas: Como as mulheres lideram dentro e fora do ecrã'.

"Meghan, a duquesa de Sussex, Katie Couric, Brooke Shields, Nancy Wang Yuen e Errin Haines são o toque perfeito para oito dias de palestrantes notáveis", afirmou Hugh Forrest, diretor de programação, em comunicado à imprensa, citado pela CNN Brasil.

"Estamos muito honrados por receber este distinto grupo no Dia Internacional da Mulher para uma discussão significativa sobre a importância da representação na comunicação social e no entretenimento", acrescentou ainda.

