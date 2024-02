Meghan Markle tem novidades! A duquesa de Sussex prepara-se para lançar um novo podcast, conforme noticia a revista Hello!.

A ex-atriz, de 42 anos, assinou o acordo com a Lemonada Media, que não só comprou os direitos de 'Archetypes' (iniciado pela duquesa de Sussex no Spotify), como irá criar um novo podcast.

"Estou muito feliz em anunciar que me vou juntar à brilhante equipa da Lemonada que permitirá que continue a alimentar o meu amor pelos podcasts", informou num comunicado oficial.

Recorde-se que em junho do ano passado foi confirmado o fim do acordo de Markle com o Spotify. Estima-se que este tenha valido à mulher de Harry mais de 23 milhões de euros.

As novidades chegam depois de Harry e Meghan Markle relançarem o seu website - Sussex.com.

