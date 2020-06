Meghan Markle está a afastar-se da melhor amiga, Jessica Mulroney, que recentemente ficou no centro das atenções por recusar juntar-se ao movimento contra o racismo e ter ainda "ameaçado" a blogger Sasha Exeter.

Recentemente, Sasha pediu aos influencers para se juntarem aos protestos que ganharam mais força com a morte do afro-americano George Floyd. No entanto, a figura pública não se juntou aos mesmos.

Num vídeo publicado no Instagram, Sasha disse: "[...] Não estou a dizer que a Jessica seja racista, mas o que vou dizer é isto: ela é muito consciente da sua riqueza, do seu poder e dos privilégios que provêm da cor da sua pele".

"A Jessica nunca usou a sua voz para apoiar o movimento e nem sequer entendeu o motivo pelo qual o deveria fazer", destacou ainda.

Após a polémica, Jessica acabou por ficar afastada da TV, tendo feito depois um pedido de desculpa no Instagram, reconhecendo o seu erro.

Mas não fica por aqui. Agora a imprensa internacional adianta que Meghan Markle vai cortar relações com Jessica, explicando que a duquesa não quer estar associada à melhor amiga depois de ter sido arrastada para a polémica.

"Ela disse que a Jessica não é racista, mas a maneira como lidou com a situação foi inexpressivo e partiu o seu coração", revelou uma fonte próxima da mulher do príncipe Harry, citada pelo Daily Mail.

"A Meghan disse que os nossos amigos refletem quem nós somos e, por causa do que está em jogo, ela não pode estar mais associada à Jessica, pelo menos em público", acrescentou, referindo que a duquesa de Sussex quer "preservar a sua dignidade e reputação".

A fonte afirmou ainda que este incidente marcou "o início do fim da amizade".

