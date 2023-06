Megan Fox surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia em que aparece em biquíni, este fim de semana.

Na referida foto, a celebridade surge deitada num sofá e são as curvas que ficam em evidência. Na mesma publicação mostrou ainda uma segunda imagem em que posa junto ao mar.

A imagem chega apenas algumas semanas depois de ter confessado que nunca amou o seu corpo. Megan, de 37 anos, revelou que "tem dismorfia corporal". "Não me vejo como as outras pessoas me veem. Nunca houve um momento na minha vida em que gostasse do meu corpo, nunca", desabafou em conversa com a Sports Illustrated.

Veja na galeria as recentes fotografias que a celebridade mostrou aos fãs e outras imagens de Megan Fox.

