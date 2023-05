Megan Fox e Machine Gun Kelly encontram-se em Londres. O casal foi a um evento na capital inglesa esta terça-feira, 30 de maio, pouco tempo depois de ter reatado o seu relacionamento.

Segundo uma fonte adiantou à revista People, a atriz e o músico estão a trabalhar para "tornar a relação melhor".

"Estão juntos novamente. Têm feito terapia. Ainda assim, as coisas não voltaram ao normal", disse a fonte.

É igualmente referido que apesar de estarem noivos desde janeiro de 2022, os artistas não têm data marcada para o casamento. "A Megan continua com dúvidas. Ela investiu muito tempo neste relacionamento. É difícil para ela desistir", completa.

Recorde-se que a separação aconteceu em fevereiro, quando a artista removeu do Instagram as fotografias que tinha com Machine Gun Kelly. Porém, em abril, os dois foram vistos de mãos dadas numa viagem ao Havaí.