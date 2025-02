Machine Gun Kelly parece estar numa nova fase da sua vida, e de 'cura', depois de ter terminado a relação com Megan Fox, com quem espera um filho em comum.

O artista publicou nas stories da sua página de Instagram, no dia 3 de fevereiro, de acordo com o E! News, uma fotografia que o mostrava no que parecia ser um tratamento de oxigenoterapia hiperbárica.

Na imagem podemos vê-lo a segurar um caderno vermelho, um marcador e ainda o romance 'The Alchemist', de Paulo Coelho. Machine Gun Kelly disse que estava a "fazer um diário" antes de referir que estava a ler o clássico literário pela quarta vez.

© Instagram/Machine Gun Kelly

