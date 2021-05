Machine Gun Kelly e Megan Fox foram um dos casais que marcaram presença no Microsoft Theater, em Los Angeles, na noite de domingo, para a cerimónia de entrega dos prémios Billboard Music.

Para a ocasião, a atriz escolheu um look ousado que a deixou em destaque na passadeira vermelha.

Com um vestido muito decotado, transparente e com aberturas na parte superior da cintura, preto, foi assim que Megan apareceu ao lado do companheiro, Machine Gun Kelly. De referir que, por sua vez, o artista escolheu um fato preto que completou com um camisa branca toda aberta, exibindo assim as tatuagens. Machine destacou-se também por ter aparecido com a língua pintada de preto.

Enquanto desfilavam na passadeira vermelha, o casal acabou por chamar à atenção com momentos 'atrevidos'. Veja na galeria.

