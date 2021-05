Drake apareceu de mãos dadas com o filho, Adonis, de três anos, no momento em que subiu ao palco para receber o prémio de Artista da Década na gala dos Billboard Music Awards.

O prémio foi rapidamente para as mãos do menino, que estava um pouco tímido, mas que acabou por roubar todas as atenções.

Sobre a distinção, Drake destacou: "A verdade é que sou péssimo a receber elogios".

"Sou muito autoconsciente em relação à minha música e, mesmo que faça um bom trabalho, pergunto sempre como é que poderia ter feito melhor. Raramente comemoro alguma coisa", acrescentou.

A dada altura, o artista aproveitou para agradecer aos amigos, colegas de longa data e também à "linda família". De seguida, direcionou todas as atenções para o filho, que começou a chorar no final do discurso. "Quero dedicar isto a ti", disse o pai 'babado'.

Veja na galeria algumas imagens deste momento especial.

