Megan Fox encontra-se numa fase muito feliz da sua vida. Atualmente a namorar com Machine Gun Kelly, é com o artista que a atriz tem passado os seus dias, não fazendo já questão de esconder o amor que os une.

Falando precisamente desta relação numa entrevista à revista norte-americana Nylon, Fox afirmou: "Amá-lo é como estar apaixonada por um tsunami ou por um incêndio numa floresta".

"A intensidade da minha imersão com ele é avassaladora. E a ameaça que isso impõe é tão poderosa e bela que não me resta nenhuma outra escolha além de me render com reverência e gratidão", completou, revelando desta forma o seu lado mais poético.

Importa notar que anteriormente Megan Fox esteve casada com Brian Austin Green durante 10 anos. Em comum tiveram três filhos: Noah, de sete anos, Bodhi, de seis e Journey, de quatro.

Leia Também: Ui! Megan Fox dá raspanete a Brian Austin Green e ex-marido apaga foto