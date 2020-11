Parece que o ambiente entre Megan Fox e Brian Austin Green está de 'cortar à faca'. Desta vez, o ataque partiu da atriz depois do ex-marido ter publicado uma fotografia com um dos seus filhos a propósito da celebração do Halloween.

"Porque é que o Journey tem de aparecer nesta foto? Não era difícil tê-lo cortado. Ou então escolhias fotografias onde eles não aparecessem. Tive um ótimo Halloween com eles ontem, e no entanto repara que estive ausente das redes sociais", começa por dizer.

"Eu sei que amas os teus filhos. Mas não percebo porque é que não os paras de usar para o Instagram. Estás tão intoxicado a quereres alimentar a ideia de que sou uma mãe ausente, e que tu és eternamente dedicado, o pai do ano", continua.

"Parabéns pelo ser humano maravilhoso que és! Porque é que precisas da Internet para te dizer alguma coisa que deverias saber exaustivamente pela forma como os teus filhos te amam?", concluiu.

Após este comentário, Bryan aceitou o conselho da ex-mulher, apagou a imagem e voltou a publicá-la sem aparecer o filho.

Leia Também: Megan Fox entra no videoclipe do namorado... e há beijo