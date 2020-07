Depois do seu divórcio se ter tornado público, eis que Megan Fox e Machine Gun Kelly foram apanhados pela primeira vez juntos. Conforme mostram as imagem captadas por paparazzi, os dois encontravam-se no aeroporto de Los Angeles, no passado sábado, dia 27, antes de partirem para uma viagem, cujo destino se desconhece.

As fotografias vieram desta forma a confirmar os rumores que surgiram no passado mês de maio.

Importa notar que o ex-marido de Megan, Brian Austin, já tinha confirmado que os dois estavam separados desde o final do ano passado.

Ambos têm três filhos em comum: Noah Shannon, de sete anos de idade, Bodhi Ransom, de seis e Journey River, de três.

Leia Também: Rapper Machine Gun Kelly pode ter assumido o namoro com Megan Fox