Parece que não restam dúvidas de que o rapper Machine Gun Kelly é mesmo o novo amor de Megan Fox. Depois dos rumores terem assaltado a imprensa cor-de-rosa, eis que o músico pode ter confirmado o namoro nas suas redes sociais.

Machine Gun Kelly partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde se mostra num momento de cumplicidade com uma mulher que, na opinião dos fãs e da imprensa internacional, parece ser sem sombra de dúvida a atriz. As imagens de que falamos retratam um piquenique romântico do casal e levaram o rapper a declarar-se "apaixonado".

Recorde-se que Megan Fox divorciou-se recentemente de Brian Austin Green após 10 anos de casamento.

