A notícia chegou de forma repentina e deixou em choque o país, o mundo do espetáculo e os muitos admiradores do inegável talento de Filipe Duarte. O ator morreu esta sexta-feira, dia 17 de abril, vítima de enfarte do miocárdio.

Entre as centenas de homenagens que em poucas horas se replicaram nas redes sociais, destacamos a da McDonald’s. Filipe foi durante 16 anos a voz dos anúncios televisivos e de rádio da marca.

"Hoje a McDonald’s perdeu a sua voz. O Filipe Duarte, ou Pipo, como carinhosamente o tratávamos, foi a voz da McDonald’s durante 16 anos, em mais de 100 filmes televisivos e spots de rádio. Sempre acompanhou com interesse e carinho o nosso crescimento e ainda colaborou, sem pedir nada em troca, com a Fundação Infantil Ronald McDonald", pode ler-se numa mensagem partilhada com destaque nas redes sociais da empresa.

"Foi um ser humano e um profissional incrível. Obrigada Pipo, por teres feito parte da nossa história", completaram, por fim.

Relembre abaixo a última campanha à qual Filipe Duarte deu voz:

Siga o link

Veja também a publicação de homenagem da marca:

Leia Também: Homenagens a Filipe Duarte continuam a 'chover' nas redes sociais