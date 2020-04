A morte repentina de Filipe Duarte continua a ser um dos destaques nas redes sociais. As homenagens de fãs e amigos do ator não param de surgir na Internet.

Muitas figuras públicas lamentaram publicamente a partida do artista, que morreu esta sexta-feira, dia 17 de abril, vítima de um enfarte do miocárdio.

José Carlos Pereira, por exemplo, ficou em choque com a morte do colega, Pipo, como era carinhosamente tratado pelos mais próximos, e fez questão de partilhar algumas palavras na sua página do Instagram.

"Se a Arte estava triste. Mais triste hoje está. Estou incrédulo e abismado. Por vezes quando achamos que não pode ser pior, a Vida, ou a Morte que faz parte dela, surpreendem-nos. Dos mais talentosos atores com quem trabalhar e daqueles com quem pude privar, rir e conversar muito. Parte cedo demais e deixa muitas saudades. Até sempre Pipo", escreveu.

João Baião apenas disse: "Um aplauso ao Filipe".

Já Pedro Granger recordou uma foto antiga de ambos e lamentou a perda do colega e amigo, deixando algumas palavras de conforto à família de Filipe Duarte. "Não sei que diga. Foste um dos meus primeiros colegas e ensinaste-me em 2001 num filme ('O Teorema de Pitágoras', do Gonçalo Galvão Telles) quase um ano de escola. Tenho a fé aos trambolhões, e o coração apertado de revolta e tristeza. Não faz sentido. Não percebo. Entre nós sempre foste um dos grandes, um dos maiores, um dos melhores. Não só ator mas, acima de tudo, pessoa. Um beijo enorme Nuria, para a tua família e para os teus colegas e amigos que estão assim como eu estou hoje também. Não percebo. Ainda não aceito. Olha por nós palhacito".

Jorge Corrula escreveu: "... dos Puros, dos Justos, dos Talentosos e Generosos, dos de Caráter Nobre Inviolável, dos Analógicos Intransigentes, dos Homens e dos Seres Raros e Caros, dos que me guiaram no modo de Ser e também no modo de ser Ator!... Pipo".

Paulo Pires também não ficou indiferente à morte do colega: "Uma daquelas notícias que não se esperam, que chocam, que deixam um aperto grande no peito! Que perda para a família e para a nossa profissão!!! Para todos nós! Que triste dia este".

"Incrédulo" com a notícia, Tomás Alves também se manifestou no Instagram.

"Em choque", Cláudia Vieira foi outra das muitas caras conhecidas que lamentaram a morte de Filipe Duarte nas redes sociais.

Com uma fotografia do céu, Leonor Poeiras disse: "Não sei para onde vão as pessoas especiais quando morrem, mas imaginar que vão ali para cima, para o céu, alivia-me um bocadinho o coração. Pipo".

Já José Mata escreveu: "Não sou de homenagens pelas redes sociais mas o Pipo era dos Bons. Tinha e continuará a ter uma luz muito especial. Até sempre, Pipo"

Quem também ficou em choque com a notícia foi Joana de Verona. "Que choque absurdo! Obrigada por nos teres possibilitado receber um pouco da tua imensa Luz, Talento e Humanidade gigantes! Sinto-me grata por ter podido contar com a tua alegria e presença contagiante no meu aniversário tão recentemente. Gratos todos somos pelo contacto que contigo tivemos, pessoa e artista incrível! A vida é frágil e injusta, troca-nos completamente as voltas como todos pudemos sentir na pele hoje. Cuidemos dos laços afetivos. Cuidemos uns dos Outros! Grande Pipo, parte em Paz Ser de Luz! Abraço de Força e Afeto à Família".

João Manzarra juntou-se às muitas celebridades que homenagearam Filipe Duarte e disse: "A atenção é toda para o Filipe. Acrescento a imensa gentileza observada e sentida sempre que a vida me encontrou com ele. Um abraço a todos que enfrentam esta grande tristeza".

Por sua vez, Albano Jerónimo publicou um vídeo no Instagram e também prestou um tributo ao colega. "Para o Filipe Duarte. Obrigado, Pipo. 'Porque aquele que ama nasce e morre. Vive nele o fim espalhado da terra', Herberto Helder in Lugar II".

"Sem palavras", Gonçalo Diniz lamentou a morte de Filipe Duarte.

Maria João Bastos também homenageou o colega e deixou algumas palavras de conforto à sua família. "Está difícil Pipo, está mesmo difícil de acreditar! Faltam palavras, falta tudo, é um vazio! Tu és um amigo, uma pessoa especial e um dos maiores talentos do nosso país! Sim, és! Serás sempre! Toda a força e todo o carinho do mundo para a Núria, a Antonia e toda a família".

Entre as muitas homenagens que se podem ler nas redes sociais, destacam-se ainda as palavras de Paula Neves. "Que dia tão triste... Partiste cedo demais... as palavras não chegam para descrever o choque. Eras admirado e gostado por todos, pelo teu talento e pela pessoa extraordinária que eras.Ficarás para sempre no nosso coração".

Recorde-se que Filipe Duarte era casado com a atriz espanhola Nuria Mencía, com quem tem uma filha, Antonia, de nove anos.

Leia Também: Luto. As primeiras homenagens de figuras públicas ao ator Filipe Duarte