Sempre com um sentido de humor bem aguçado, Matthew Perry voltou a dar que falar recentemente. Em causa estão imagens do ator na rua, captadas pelos paparazzi, no qual este surge não com uma, mas com duas máscaras. Passamos a explicar.

Tal como toda a gente neste momento, o ator de 50 anos, da série 'Friends', surgiu com uma máscara de proteção, como é recomendado. Posteriormente, na cabeça, trazia também uma máscara das que se colocam por cima dos olhos para ajudar a dormir.

A imagem, segundo a imprensa internacional, foi captada na tarde do passado domingo, dia 31.

Leia Também: . Reunião de 'Friends' prevista para o final do verão

© Reprodução/RevistaQuem/ The Grosby Group