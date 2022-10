Matthew Perry faz revelações surpreendentes no seu novo livro de memórias, 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing', com lançamento marcado para 1 de novembro.

O ator aborda na obra o período delicado em que quase morreu aos 49 anos depois de sofrer uma perfuração no cólon devido ao vício em álcool, drogas e medicamentos.

Matthew Perry passou duas semanas em coma e cinco meses no hospital a lutar pela vida.

Em declarações à revista People sobre o tema, no âmbito do lançamento do livro, o ator mostrou-se consciente de que a sua recuperação foi um verdadeiro milagre.

"Os médicos disseram à minha família que eu tinha 2% de hipóteses de viver", recordou, explicando que chegou mesmo a estar ligado a uma ECMO.

Matthew Perry, atualmente com 53 anos, passou por vários processos de reabilitação ao longo dos anos até conseguir permanecer sóbrio e estável. Hoje, diz-se um homem saudável e totalmente recuperado.