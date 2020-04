Aparentemente, Matthew Perry gosta de sentir-se muito confortável em casa e deixar as roupas de lado. O ator, de 50 anos, surpreendeu os que o seguem no Instagram com uma imagem onde destaca os seus dotes na cozinha, mas não ficou por aqui.

Ao mostrar na rede social uma fotografia dos biscoitos que o próprio fez, o eterno Chandler Bing da série 'Friends' deixou algumas palavras 'provocadoras'.

"A propósito, fiz isto. Também não estou a usar calças", escreveu o ator, mostrando o seu bom humor.

Veja na publicação abaixo:

