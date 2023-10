Matthew Perry morreu aos 54 anos no passado sábado, 28 de outubro, o mesmo dia em que a ex-namorada Julia Roberts completou mais um ano de vida.

A atriz celebrou o seu 56.º aniversário também no passado sábado e, até à data, não se manifestou publicamente sobre a partida de Matthew Perry.

Os atores namoraram na década de 1990, uma relação que foi falada no livro do eterno Chandler Bing da série 'Friends', 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'.

Na altura, Julia Roberts foi convidada a fazer uma participação especial na famosa série. A atriz supostamente queria fazer uma participação especial mas apenas se fosse para contracenar com a personagem de Matthew (Chandler Bing).

A pedido de Marta Kauffman, criadora da série, o ator enviou um ramo de rosas e um cartão para encorajar Julia Roberts a fazer parte da série.

"Assim começou um namoro de três meses através de faxes diários, Isto foi antes da Internet e dos telemóveis - todas as nossas trocas [de conversa] foram feitas por fax. E foram muitos, centenas", escreveu o ator no seu livro, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', cita o New York Post.

"Três ou quatro vezes por dia eu sentava-me perto do fax e observava o pedaço de papel a revelar lentamente a sua próxima carta", contou o agora falecido ator.

Os faxes transformaram-se depois em telefonemas de "cinco horas". Julia Roberts acabou por aceitar a participação em 'Friends'. "O nosso beijo no sofá foi tão real", lembrou, falando da participação da atriz.

"Namorar com a Julia Roberts foi demais para mim. Sempre tive a certeza de que ela iria acabar a relação comigo", confessou Matthew Perry, acrescentando que tal insegurança levou-o a acabar com o romance.

Leia Também: Matthew Perry não tinha filhos. Quem irá herdar a fortuna do ator?