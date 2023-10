A morte de Matthew Perry deixou Hollywood de luto. O ator, de 54 anos, que ficou conhecido após dar vida ao eterno Chandler Bing na série 'Friends', foi encontrado sem vida no passado sábado, 28 de outubro, na sua casa em Los Angeles.

Coloca-se agora uma questão: quem irá herdar a fortuna do artista uma vez que este não tem filhos?

Segundo a Celebrity Networth, Matthew Perry tinha um património avaliado em 120 milhões de dólares, aproximadamente, 113 milhões de euros.

Para além da série 'Friends', Matthew participou em outros projetos, como é o caso de 'Studio 60 on the Sunset Strip', 'Go On' e 'The Good Wife'.

Para além disso, no ano passado lançou a biografia 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir'.

Ora, como o artista não tinha filhos, tudo indica que serão os pais os herdeiros. Note-se que John Bennett Perry, o pai, e Suzanne Langford, a mãe, separaram-se quando o ator tinha apenas um ano.

