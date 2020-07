A partida inesperada de Naya Rivera deixou todos os fãs, colegas, amigos e familiares em choque. A atriz desapareceu durante um passeio de barco com o filho, de quatro anos, e cinco dias depois o seu corpo foi encontrado no lago Piru, na Califórnia.

Uma morte que aconteceu de forma acidental, por afogamento, e que levou muitas figuras públicas a recorrer às redes sociais para lamentar a perda.

Muitos colegas que também integraram o elenco da série 'Glee' homenagearam Naya no Instagram, como o fez Matthew Morrison.

"A Naya era uma força tão poderosa, tanto na sua vida pessoal como no seu trabalho", começou por escrever, elogiando de seguida o talento da atriz.

"Enquanto muitos de nós estávamos a tentar encontrar as nossas vozes, a de Naya era clara e decidida. Quando ela falava, nós abraçávamos cada palavra. E quando ela cantava, ela deixava-te entrar na sua alma. O 'Glee' foi apenas um pedaço da tua vida que todos nós, felizmente, tivemos a honra de testemunhar", acrescentou.

"Mas a Naya brilhava mais quando estava cercada pela sua maravilhosa família. Uma paixão comum que ambos partilhamos recentemente foi a dos nossos papéis como pais. A Naya era intensa com a maternidade e tinha um amor imbatível pelo Josey. É esse amor poderoso que nos garante que a história dela não termina aqui. Estou confiante que a tua influência continuará a ser sentida e que o teu belo espírito continuará na vida de tantos", continuou.

Mas não ficou por e destacou a difícil perda. "Estou arrasado com esta grande perda. Esta semana foi longa e difícil, com muitas orações e esperança. Encontro algum consolo por ter um desfecho, mas a dor que sinto por ela e a sua família não tem limites. Descansa em paz, continua a iluminar-nos com a tua luz brilhante", rematou.

