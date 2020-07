"Começamos como melhores amigas e, como todas as coisas novas, passamos por uma fase um pouco difícil. No entanto, ficamos ao lado uma da outra e criamos a mais bela amizade construída a partir do amor e da compreensão", foi com estas palavras que Heather Morris começou a sua recente partilha na sua página de Instagram.

Uma emotiva mensagem que chega em jeito de homenagem a Naya Rivera, que morreu na semana passada durante um passeio de barco com o filho, Josey, de quatro anos. O menino foi encontrado sozinho no barco e a atriz esteve desaparecida durante cinco dias. O seu corpo foi encontrado na segunda-feira, 13 de julho.

Heather e Naya faziam parte do elenco da série 'Glee' e ambas criaram uma amizade que mantiveram até à morte de Naya.

"A última vez que tive a oportunidade de te ver pessoalmente, deixei as laranjas fora da nossa casa para tu levares. Queria dizer-te 'olá' pela janela, mas o meu telemóvel não tocou quando tu ligaste (o que nunca acontece, f******* a T-Mobile), então tu e o Josey deixaram as duas suculentas à nossa porta como agradecimento", contou aos fãs.

"Plantei essas suculentas e olho todos os dias para elas e penso em ti. Ainda ouço o teu EP repetidamente, porque a partir do momento em que o ouvi, fiquei impressionada e sempre desejei que o mundo ouvisse mais a tua voz", acrescentou.

Uma mensagem que destaca a grande amizade que mantinham. "Tu enviaste-me mais de cinco dúzias de vídeos do SnapChat quando tu e o Josey acordavam de manhã e eu arrependo-me de não ter guardado nenhum. Tu sempre partilhaste receitas e eu admirava o teu amor pela comida. Prometemos passar a Páscoa todos juntos, apesar da Covid ter roubado esta última de nós. Tu és e sempre serás o seu humano mais forte e resistente que conheço, e prometi levar isso comigo enquanto continuo a viver a minha vida", continua.

Heather Morris falou ainda das várias lições que aprendeu com Naya. "A mais importante que aprendi, acima de tudo, foi ser um amigo consistente e amoroso", realçou.

"Nunca tiramos fotos juntas porque odiávamos mutuamente tirar fotos... a nossa relação significava mais do que uma prova. Tenho inúmeras fotos dos nossos bebés a brincar, porque partilhávamos este tipo de orgulho e alegria. Por isso, estou a mostrar ao mundo uma foto das nossas crianças a brincar para ti, porque sei que isto significa mais do que tudo, e elas lembram-me tu e eu. Falo contigo todos os dias porque sei que tu ainda estás comigo e até embora esteja a sentir-me gananciosa por não termos mais tempo juntos, aprecio cada momento que tivemos e mantenho-os perto do meu coração", rematou.

Leia Também: Naya Rivera e outras celebridades que morreram precocemente