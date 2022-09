Matthew McConaughey abriu-se sobre o passado numa nova entrevista no podcast 'The Conversation: About the Men', de Amanda de Cadenet, recordando os momentos em que foi chantageado e abusado sexualmente. Um passado que já tinha abordado no livro 'Greenlights'.

Sem adiantar grande detalhes sobre estes episódios marcantes, disse que sabia que algo não estava bem com base na orientação que recebeu dos pais no que diz respeito ao consentimento nas relações sexuais.

"Os meus pais ensinaram-me sobre o respeito por uma mulher, respeito pela relação, pela intimidade sexual, pelo espaço", recordou o ator.

"[...]Falando sobre uma relação heterossexual, [o meu pai disse-me] 'se sentires que a miúda, a mulher, hesita, para! Podes sentir que hesitam, depois de parares, podem dizer-te para voltares. Não. Espera até à próxima vez'. E ele estava certo", lembrou, referindo que acabou por viver tais situações.

E foi graças a lições destas que percebeu desde logo o que seria uma relação sexual saudável. Por isso, percebeu que ser chantageado para fazer relações sexuais aos 15 anos era errado.

"Depois disso, tive algumas relações saudáveis e houve miúdas de quem eu gostava, e que gostavam de mim. E lentamente, tornamo-nos íntimos", partilhou.

Além disso, foi abusado sexualmente aos 18 anos. Embora nessa altura não tenha feito terapia, houve muitas pessoas que o ajudaram a superar.

"Não vou ter medo de relações porque a minha primeira experiência foi uma chantagem", afirmou. "Aconteceu. Vou negar que isso aconteceu? Não. Não estou a negar que isso aconteceu. [...] Escolhi que não vou carregar isso, trazer essa bagagem para a vida", acrescentou.