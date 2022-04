Esta quinta-feira, 21 de abril, Steven Spielberg, Dee Wallace e outras pessoas associadas a 'E.T. O Extraterrestre' posaram na passadeira vermelha de um evento a propósito do 40.º aniversário do filme de culto de ficção científica.

Entre os convidados destacou-se Matthew De Meritt, um dos responsáveis pelos movimentos da personagem 'E.T.'.

Na altura, lembra o Entertainment Tonight, De Merrit tinha 11 anos de idade e estava a frequentar sessões de terapia num hospital na Califórnia (por ter nascido sem pernas) quando foi contactado pela produção.

"Houve uma série de provas, eles tiraram as minhas medidas e filmaram-me a andar com a mãos", descreveu numa entrevista que deu ao The Mirror em 2002.

"Nunca tinha demonstrado a ninguém que conseguia andar com as mãos e não vejo como é que eles pensavam que eu conseguiria usar um fato, caminhar e convencer que era um alien - mas acabou por funcionar", sublinha, descrevendo que era chamado para todas as cenas em que o E.T. caia e tratado com grande cuidado por Spielberg.

