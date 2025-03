Mais emotivos, políticos, ou cómicos, várias são as abordagens que os artistas seguem nos discursos de agradecimento dos Óscares.

Muitos agradecem aos pais, aos companheiros e aos filhos, mas, não é de espantar que, ao longo dos anos, Deus seja o 'nome' mais mencionado no que toca a estes momentos da cerimónia.

Mas sabe quem é o nome que lhe segue? É um artista bem conhecido de todos.

Falamos do realizador Steven Spielberg, conhecido por filmes incontornáveis como 'E.T.: O Extraterrestre', 'Tubarão', 'Indiana Jones', 'Jurassic Park', 'A Lista de Schindler', entre tantos outros.

De acordo com a Page Six, nas décadas de 1980 e 1990, o realizador chegou mesmo a ser mais mencionados do que Deus.

Depois de Spielberg, nos discursos de agradecimentos dos vencedores dos Óscares, seguem-se Harvey Weinstein, George Lucas, Francis Ford Coppola, Jeffrey Katzenberg, Peter Jackson, Sheila Nevins e Martin Scorsese.

