Elle Evans, mulher do vocalista dos Muse, Matt Bellamy, usou a sua conta no Instagram para anunciar o nascimento do seu segundo filho, um menino a quem chamaram George Julien-Wade, e partilhar as primeiras fotos do bebé.

"Temos o prazer de anunciar a chegada do nosso novo anjinho. George Julien-Wade Bellamy. Nasceu no domingo, 12 de maio de 2024. A bênção mais especial nasceu no Dia da Mãe [nos EUA] e no que teria sido o aniversário de 60 anos da minha falecida mãe. O nome é uma homenagem ao pai do Matt, George, à minha mãe, Julie, e meu pai cowboy, Billy Wade Evans", escreveu a modelo, afirmando ainda que o menino nasceu saudável.

De recordar que Matt, de 45 anos, tem ainda um filho mais velho, Bingham, de 12 anos, que nasceu da sua anterior relação com a atriz Kate Hudson, além de Lovella Dawn, a primeira filha com a atual companheira.

