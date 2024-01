Matilde Breyner foi mãe da pequena Mia, fruto do seu casamento com Tiago Felizardo, no passado mês de dezembro.

Este domingo, dia 28 de janeiro, a atriz deixou uma questão aos seus seguidores que se prende com o tema da maternidade.

Nas stories da sua conta no Instagram, Matilde publicou uma fotografia tirada dentro do carro, onde ocupa o banco de trás ao lado do ovo onde está a filha, e deixou uma questão.

"Pergunta para queijinho. Quando é que a pessoa passa a andar no banco da frente outra vez?", pode ler-se, sobre a fotografia.

© Instagram