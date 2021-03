Esta quinta-feira, o chef Miguel Rocha Vieira agitou as redes sociais com uma publicação na qual sugere o regresso do concurso 'MasterChef Portugal', emitido na TVI.

"Eu não sei o que é que vocês acham mas, cá para mim, está na altura de voltarmos", afirmou na legenda de uma foto em que aparece na companhia do chef Rui Paula e de Manuel Luís Goucha, apresentador do formato.

Será esta uma das apostas futuras de Cristina Ferreira?

Leia Também: Divulgados todos os detalhes do novo programa de Cristina Ferreira