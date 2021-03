A poucos dias da estreia do novo formato de Cristina Ferreira na TVI, 'Cristina ComVida', foram divulgados pormenores sobre aquela que promete ser uma aposta "inovadora e arrojada".

"A ficção e a realidade cruzam-se neste programa, criando uma fusão natural e harmoniosa nunca antes vivida na televisão, transportando o espetador para uma casa real com os gostos pessoais da apresentadora [...] Esta não é uma casa construída de raiz, mas sim, a renovação da primeira casa do Big Brother, dando agora lugar ao 'Cristina ComVida'. Cristina Ferreira é a anfitriã e vai partilhar as rotinas do seu quotidiano, numa versão muito próxima da sua própria casa", explica um comunicado enviado às redações esta quarta-feira.

Como já tinha sido anunciado no teaser promocional, Eduardo Madeira será o elemento-chave deste novo programa. Sabe-se agora que "apresentadora vai contracenar com várias personagens asseguradas pelo humorista".

O formato, que pretende levar boa disposição a casa dos portugueses, estreia a 29 de março e vai ser emitido de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas.

