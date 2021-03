Cristina Ferreira recorreu à sua página de Instagram, na manhã desta sexta-feira, 19 de março, para confirmar a data de estreia do novo programa.

'Cristina ComVida' vai estar no ar pela primeira vez no dia 29 de março e a apresentadora começa a ficar ansiosa com a chegada do grande dia.

"A construir para dia 29 de março. 'Cristina ComVida' chega para tornar o fim de dia leve e risonho. Nem acredito que falta pouco mais de uma semana", escreveu Cristina Ferreira.

