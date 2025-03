Zé Lopes recorreu à sua página de Instagram para fazer um desabafo. O apresentador do programa 'Bom dia Alegria' falou sobre os seus traumas do passado.

"Hoje falava com um amigo que conheci no ensino básico sobre as pazes que fiz com o meu passado. Esse amigo vivenciou tudo, sabe como foi duro para mim, sabe que passei por muito, que chorei muito… mas reconciliei-me com a vida.

O presente tem sido surpreendente e sinto que facilitou o processo de cura. Hoje vivo a vida que gosto, com respeito por todos e com muita verdade", escreveu o comunicador.

Fanny, sua grande amiga, fez questão de mostrar publicamente o seu apoio dizendo: "E eu amo todas as tuas versões e tenho a certeza de que o teu futuro será ainda mais risonho! Eu cá estarei, sempre, a aplaudir as tuas conquistas".

