Atualmente, Zé Lopes pode ser visto no programa 'Bom Dia Alegria' ao lado de Merche Romero. Mas parece que o apresentador abraçou um novo projeto.

A novidade foi dada pelo próprio esta segunda-feira, 24 de março.

Zé Lopes partilhou um conjunto de imagens e revelou ser o novo formador da World Academy, uma escola de formação profissional.

"'Zé, gostava de te fazer um convite. Fui entrevistada no teu programa, notei a forma como te preparas para as conversas, sei todas as funções que já desempenhaste em televisão, e por isso acho que serias a pessoa certa para lecionar um módulo no curso de apresentador de televisão e rádio na World Academy'. Foi assim que recebi o convite da minha Sara Sousa Pinto", começou por escrever na legenda.

"Com estranheza, com receio, com muita hesitação, mas também com grande sentido de responsabilidade. Nunca me imaginei formador. Nunca me imaginei a dar aulas. Nunca me imaginei perante uma turma a transmitir os conhecimentos que fui adquirindo ao longo dos últimos anos. Nunca me senti capaz ou habilitado sequer para o fazer… Mas aceitei. Porque a vida ensinou-me que as coisas que mais nos amedrontam são também as que mais nos satisfazem", prosseguiu.

"No caminho, encontrei 12 miúdos extraordinários que são o futuro da comunicação. Todos cheios de sonhos e com muita vontade de os alcançar. Muitos deles com trabalhos exigentes, mas que arranjam sempre forma de não faltarem ao curso para lutarem pelo futuro em que acreditam. Viajei com eles ao meu início e talvez por isso valorize ainda mais o lugar onde consegui chegar, graças ao meu trabalho. Estou certo de que eles também lá chegarão, porque não lhes falta foco e resiliência. Tentei passar-lhes tudo o que sei, sem qualquer tipo de reserva. Se os vir a brilhar, brilharei também", escreveu ainda.

"Ficaram todos com o meu contacto para que não hesitem em ligar-me sempre que precisarem. Quero vê-los bem, senti-los bem, saber como andam as suas vidas. Talvez eles não saibam, mas estive sempre mais nervoso do que eles… Ainda assim, fiquei a ganhar. Porque os conheci! Agora voem, giraços. O mundo é vosso! Orgulhem-me!", concluiu.

