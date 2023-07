Zena Pacheco comemorou e 24.º aniversário e usou as redes sociais para partilhar com os seus seguidores a forma como essa data especial foi celebrada.

Na sua conta no Instagram, a vencedora do 'Big Brother Revolução' mostrou como passou o dia, que teve direito a massagens, um jantar em família e, claro, um bolo de aniversário.

"Celebrando o meu aniversário! Mesmo que tenham se passado três dias, a alegria e gratidão ainda estão no ar. Quero compartilhar com vocês alguns momentos especiais desse dia. Agradeço a todos que fizeram parte desse dia incrível, pelas mensagens carinhosas e pelo amor recebido. Vocês tornaram meu aniversário ainda mais especial", escreveu a ex-participante do reality show da TVI.

Leia Também: O curioso presente de aniversário que Manuel Luís Goucha ofereceu à mãe