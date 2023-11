Marta Melro fez uma nova partilha na sua página de Instagram, tendo começado por contar que transformou um cantinho de casa num espaço que é só seu.

"Normalmente chego a esta hora completamente esgotada, para o meu corpo já são umas quatro da manhã. Este cantinho da casa onde estou sentada agora, não existia antes, era um corredor onde nada acontecia. Transformei há pouco tempo num escritório e tornou-se mais do que isso. É um sítio que se tornou só meu, a fazer algo que não fazia há mais de duas décadas. Pintar", revelou.

"Não é sobre o pintar, nem sequer tenho talento e uso telas demarcadas. É sobre sentar aqui, ligar a playlist que já conheço de cor mas que coloco sempre. É entre potinhos de tinta e pinceladas que conforme as horas vão avançando, ficam cada vez mais tortas… esquecer as voltas que a cabeça dá sempre que pousa a noite. Aquela hora em que tens de te lembrar de tudo para fazer no dia seguinte, em que pensas se fizeste o suficiente durante o próprio dia. Em que não há energia para ir jantar e não te apetece confusão (pelo menos não naquele dia). Em que os fantasmas vem dançar ao teu ouvido", desabafou.

"Aquela hora que deixou de ser isso para ser uma viagem serena até ao momento em que os olhos já não suportam mais as pinceladas pequeninas. É paz. Descobri que de todos os sentimentos, é o mais fundamental de todos. Pronto, agora vou voltar para a minha bolha", rematou.

