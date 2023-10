Marta Melro usou as redes sociais para mostrar como está a celebrar o Halloween com a filha, a pequena Aurora, de um ano.

Mãe e filha estiveram a decorar abóboras que mais tarde, garante, serão transformadas em bolachas para que não haja desperdício alimentar.

"O Halloween pode até não ser uma tradição nossa, mas estas abóboras são bem nossas e além disso todas as desculpas são boas para fazer coisas com a minha abobrinha. Na verdade é a primeira vez que entro na brincadeira do Halloween. E quem disse que não se brinca com comida? Pode brincar-se sim, desde que não se desperdice. Estas abóboras vão transformar-se em bolachas mas só mais logo quando a Aurora já tiver a dormir", escreveu a atriz.

