O segundo volume da série Bilionários de Lake Wisteria 2 centra-se na história de Rafael Lopez, um bilionário e pai solteiro, e Ellie Sinclair, uma compositora talentosa que enfrenta traições do passado. Ellie regressa a Lake Wisteria depois de a sua amiga de infância lhe roubar uma canção. De coração partido, aceita o trabalho de ama residente e professora de música de Nico, o filho de Rafael.

Durante oito meses, ela e Rafael evitam-se ao máximo. Mas tudo muda quando Nico a convida para irem os três de férias ao Havai. Agora, torna-se cada vez mais difícil manterem a distância.

Será que este tempo juntos os vai aproximar, rendendo-se à atração que sentem um pelo outro desde que eram colegas de escola, ou afastá-los ainda mais?

Lauren Asher, autora de Amor Rasurado – Bilionários de Lake Wisteria 2* passa o tempo livre a ler e a escrever. O seu sonho é visitar todos os locais sobre os quais escreve. As suas atividades extracurriculares incluem ver vídeos no YouTube, episódios antigos de Parks and Recreation. Trabalha melhor depois de um café logo de manhã e nunca diz que não a uma sesta.

