No quarto livro da série Sangue e Cinzas, desta feita intitulado A Guerra das Duas Rainhas, as personagens Poppy e Casteel estão de regresso para travar uma guerra para destruir tudo o que a coroa de sangue representa.

Lemos na sinopse ao livro que Casteel Da'Neer sabe muito bem que poucos são tão astutos e cruéis como a rainha de Sangue, mas ninguém, nem mesmo ele, poderia ter-se preparado para as revelações surpreendentes.

A magnitude do que a rainha de Sangue fez é quase impensável. Nada impedirá Poppy de libertar o seu rei e destruir tudo o que a Coroa de Sangue representa. Com a força dos guardas do Primordial da Vida e com o apoio dos Wolven, Poppy tem de convencer os generais atlantianos a fazer a guerra à sua maneira, porque, desta vez, não pode haver retirada. Não se ela tiver esperança de construir um futuro em que ambos os reinos possam viver em paz.

Juntos, Poppy e Casteel devem abraçar tradições, antigas e novas, para salvaguardar aqueles que lhes são queridos, para proteger aqueles que não se podem defender. Porém, a guerra é apenas o começo. Poderes ancestrais e primitivos já se agitaram, revelando o horror do que começou éons atrás. Para acabar com o que a rainha de Sangue começou, Poppy poderá ter de se tornar naquilo que profetizaram que seria – que é precisamente o que ela mais teme.

Jennifer L. Armentrout, autora do presente livro, vive em Martinsburg, na Virgínia Ocidental. Os seus sonhos de se tornar escritora começaram nas aulas de Álgebra, o que explica as suas notas baixas a Matemática. Jennifer escreve YA paranormal, ficção científica, fantasia e romance contemporâneo. Também escreve romances adultos sob o pseudónimo J. Lynn.

