Marta Melro foi Xana na segunda temporada de 'Morangos Com Açúcar', entre 2004 e 2005. Desde aí, muita coisa mudou na vida da atriz.

Uma delas foi ter sido mãe, em agosto do ano passado, de uma menina que nasceu da relação com Paulo Vintém, que conheceu precisamente na série juvenil da TVI.

Com recurso a uma fotografia que publicou no Instagram, a atriz recordou a sua participação na produção e sublinhou um dado curioso.

"Acabaram de me enviar esta foto e eu fico sempre meia engasgada quando me mandam coisas desta altura... Se me dissessem em 2004 que nesta foto estavam o pai e o padrinho da minha filha eu desataria à gargalhada", escreveu, referindo-se a Paulo Vintém e Cifrão, respetivamente.

Veja abaixo a publicação: