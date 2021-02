Marta Melro usou esta quarta-feira, dia 24, as suas redes sociais para assinalar o aniversário de uma das pessoas mais importantes da sua vida: o pai.

Como forma de assinalar este dia especial, a atriz partilhou várias fotografias do progenitor. Imagens raras, uma vez que Marta sempre manteve a família longe dos holofotes.

"Quando era pequena não entendia porque não me tinhas dado esses teus olhos verdes. Hoje sei que me deste muito mais do que isso. Deste-me metade de tudo o que sou de bom", pode ler-se numa das imagens.

"Um brinde ao mais charmoso dos pais, os meus parabéns ao meu papá", termina Marta.

Veja as imagens na galeria.

