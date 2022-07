Marta Melro esteve a responder a perguntas colocadas por seguidores na sua conta de Instagram. Uma delas foi a seguinte: "É complicado lidar com as críticas?".

A resposta - sincera - da atriz não se fez esperar: "Às vezes respondo, quando sinto que vale a pena tentar elucidar alguém, mas a maioria das vezes, para quê?

As pessoas estão de mal com a vida, azedas e frustradas e usam as redes sociais como sanita para despejar a porcaria que lhes vai na alma e no coração".



© Instagram - Marta Melro

Recorde-se que Marta está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Paulo Vintém.

