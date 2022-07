Marta Melro fez uma publicação nas stories da sua conta de Instagram onde lembrou o enorme sucesso da banda D'ZRT, da qual o companheiro, PauloVintém, fez parte.

A atriz partilhou um vídeo do momento em que estava a ouvir radialistas da Mega Hits a cantar um dos sucessos do grupo que nasceu nos 'Morangos com Açúcar' - 'Verão Azul'.

"Vai ser giro tentar explicar à minha filha que o pai fez parte de algo que marcou uma geração inteira, e que na altura nem existiam redes sociais, imagine-se", nota.

"Até eu fico surpreendida com a malta que ainda vibra com isto e com a quantidade de vezes que tenho de me afastar rapidamente para não ser atropelada por alguém a correr na direção do 'namorido' com o ar mais feliz como se estivesse a ver um Beatle", brinca, por fim.

Veja o vídeo na galeria e recorde o videoclipe do sucesso. Note-se que da banda ainda fizeram parte Cifrão, Edmundo Vieira e Angélico Vieira.

