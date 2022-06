Paulo Vintém foi convidado de Manuel Luís Goucha no programa desta segunda-feira, 27 de junho, onde recordou Angélico Vieira, de quem era amigo, depois de contracenar com este em 'Morangos com Açúcar' e de trabalhar ao seu lado nos D'ZRT.

"Foi muito difícil aceitar que aquilo tinha acontecido, foi tão surreal", começa por dizer ao falar do trágico acidente de automóvel que roubou a vida a Angélico em 2011.

"Ficam momentos maravilhosos, fica uma pessoa muito boa, um grande amigo, um talento enorme que já estava muito à frente do que se fazia na altura, tinha muito para dar na música. Tivemos o privilégio de o ter", completa.

Veja o momento.

Leia Também: Goucha lembra história hilariante: "Sempre dei a mesma resposta idiota"