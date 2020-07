Marta Cardoso foi convidada de Manuel Luís Goucha na manhã desta terça-feira, dia 14, no 'Você na TV' para comentar os últimos acontecimentos na casa do 'Big Brother'. No entanto, marcou também presença no segmento de culinária para mostrar os seus dotes na cozinha.

Questionada pelo apresentador se tem jeito para esta arte, a comentadora confessou que nos últimos anos não tem cozinhado tanto em casa. Isto porque o filho, Marco, de 18 anos, desenvolveu um grande gosto e talento para a cozinha.

"É muito melhor do que eu", afirmou, referindo ainda que o jovem está mais alto do que a mãe e que é bastante inteligente.

Vale lembrar que o filho de Marta nasceu do casamento passado com Marco Borges, que conheceu na primeira edição do 'Big Brother', corria o ano 2000.

