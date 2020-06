Os concorrentes do 'Big Brother' foram esta segunda-feira castigados por, uma vez mais, não cumprirem as regras do jogo e sussurrarem, falarem sem microfone e aproveitarem o duche para falar sem serem escutados.

O castigo aplicado pela produção, banhos de água fria no jardim e orçamento semanal reduzido, foi tema de conversa uma falta no 'Extra do Big Brother' e motivou duras críticas de Marta Cardoso à postura dos concorrentes.

Para a comentadora o quebrar das regras é "uma falta de respeito" e piora quando se tenta justificar tais comportamentos da forma que fez Diogo. O concorrente recusou aceitar que quebra as regras e afirma que se existisse um microfone à prova de água o usaria na piscina e duche.

"Ainda me custa mais quando querem fazer quer o Big Brother quer quem está a assistir de parvo. Eu reconheço imensas qualidades ao Diogo, que as tem, mas a humildade não é uma delas", afirma Marta Cardoso, que descreve o participante como uma pessoa "segura e altamente sarcástica".

"Quis fazer o 'Big Brother' de parvo e isso é um mão uso das capacidades que o Diogo tem", refere ainda.

Reveja aqui as duras palavras de Marta Cardoso.

