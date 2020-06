Os concorrentes do 'Big Brother' receberam na tarde desta segunda-feira um castigo coletivo por quebrarem sistematicamente as regras do programa.

A produção divulgou uma pequena parte das diversas imagens onde estes conversam sem usar microfone, utilizam o duche e a piscina, locais onde não devem usar microfone, para conversarem e sussurram para que as conversas não sejam captadas pelas câmaras.

Lembrando que existiam muitas mais imagens como as que foram mostradas e que estas regras são quebradas desde que o programa começou, representando um desrespeito para quem vê o programa em casa, o 'Big Brother' decidiu aplicar um castigo exemplar. Os concorrentes vão ter de tomar banho no jardim, com água fria, durante toda a semana e o orçamento semanal para as compras foi reduzido para metade - 120 BB's (euros).

Reveja aqui as imagens que deram origem ao castigo.

