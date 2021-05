Samuel Almeida, 13 anos, e Maria Eduarda, de 12: eis os pequenos artistas de Penafiel que este domingo, dia 2 de maio, deram um verdadeiro espetáculo no programa da TVI 'All Together Now' com a música 'Baile de Verão', de José Malhoa.

Estivemos à conversa com os jovens artistas, que fazem parte do grupo 'Marotos da Concertina, que irão lançar um disco já em julho deste ano.

Maria confessa que "estava mais nervosa antes da atuação do que depois" e revela-se triste por não ter tido a oportunidade de conhecer pessoalmente Cristina Ferreira.

Por seu turno, Samuel disse-nos com um sorriso: "Foi uma participação agradável. Foi um gosto ter levantado 64 jurados".

Tanto Samuel como Maria têm como grande inspiração Augusto Canário e esperam conseguir concretizar o sonho de um dia serem artistas. No entanto, também não colocam de lado outras áreas como a representação e apresentação televisiva.

Um objetivo no qual contam com o apoio incondicional da sua família.

Recorde aqui a participação dos dois no programa.

