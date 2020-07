Mark Zuckerberg está em grande destaque nas redes sociais pelos motivos mais caricatos. Isto porque, este fim de semana, o fundador e CEO do Facebook desfrutou de umas ondas na ilha havaiana de Kauai e o momento não passou despercebido às lentes dos paparazzi.

Parece que o multimilionário não poupa nas camadas e creme e faz questão de estar bem protegido ao sol...

Além do seu rosto ser reconhecido nos quatro cantos do mundo, o que deu ainda mais nas vistas foi o facto de Zuckerberg ter a cara totalmente 'camuflada' com protetor solar.

A imagem levou o Twitter à loucura com diversas comparações, nomeadamente com a personagem cinematográfica Joker.

