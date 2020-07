Rafaella Santos, irmã de Neymar, sempre se destacou pela ousadia dos seus registos fotográficos nas redes sociais, onde já conta com 5,5 milhões de fãs.

Esta terça-feira, voltou avivar a memória de quem a segue do quanto é sensual com uma série de fotografias captadas durante uma ida à praia com amigas.

Sozinha ou acompanhada, a jovem não deixa de dar nas vistas pelas suas curvas. Veja na galeria.

