Mark Zuckerberg fez uma rara partilha pessoal nas redes sociais.

O co-fundador do Facebook e a mulher, Priscilla Chan, publicaram fotografias nas quais posam com as três filhas.

"Grato pelos meus primeiros 40 anos!", notou Zuckerberg no Instagram.

"A Priscilla organizou-me uma pequena festa e recreou vários locais onde vivi nos primeiros anos… Um brinde aos próximos 40!", destacou Mark.

Já Chan escreveu: "O Mark, normalmente, não me deixa organizar grandes festas de aniversário, mas para os 40 anos fui autorizada a juntar os amigos e família".

"Divertimo-nos muito!", acrescentou, notando que o que mais admira do marido é a sua capacidade em "ver potencial em toda a gente".

Recorde-se que em comum o casal tem três filhas; Maxima, de oito anos, August, de seis, e Aurelia, de um.

Os dois estão juntos desde 2003.

Leia Também: Os primeiros visuais de Cannes. Heidi Klum e Mery Streep dão nas vistas